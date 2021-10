Lucano, Santanchè: ora chi paga i quasi 2 milioni spesi dalla Rai per la fiction?

“La dura condanna, del Sindaco di Riace Mimmo Lucano, seppure in primo grado e quindi ancora non definitiva, apre comunque un tema nella gestione del Servizio Pubblico Radiotelevisivo” -lo dichiara la senatrice Daniela Santanchè capogruppo di FDI in Commissione Vigilanza-

“La Rai infatti nel 2017 ha prodotto una fiction dai toni esegetici sulle gesta di Lucano, che risulta essere costata oltre 1,6 milioni di euro e realizzata dalla società Picomedia.

La messa in onda del prodotto è stata più volte rinviata proprio in ragione delle vicende giudiziarie emerse a carico di Lucano, nonostante le forti pressioni interne ed esterne all’azienda, a partire da quelle del sindacato dei giornalisti Rai USIGRAI.

Oggi, alla luce delle nuove evidenze emerse dalla sentenza del Tribunale di Locri, la trasmissione della fiction sembra definitivamente destinata a un irreparabile naufragio, quindi – conclude Daniela Santanchè- è doveroso chiedersi: chi pagherà per i tanti soldi pubblici buttati dalla Rai per produrla e chi risarcirà all’azienda il danno reputazionale subìto da scelte editoriali frettolose e ideologiche che nulla hanno a che fare con una gestione corretta e pluralista del Servizio Pubblico Radiotelevisivo?”

