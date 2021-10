Sicurezza, Silvestroni: comparto guardie giurate necessita di riforma imponente

“A seguito del proficuo incontro, avvenuto ieri a Montecitorio con le associazioni di categoria Agri e ASGRI,

desidero rinnovare la mia vicinanza alle 38.000 guardie giurate che operano in Italia rappresentando il primo presidio di prevenzione al crimine nelle strutture di pubblica utilità e nei siti sensibili.

Ho ascoltato e recepito con attenzione le loro istanze per un maggior riconoscimento dei diritti della categoria e per la riforma dell’intero comparto, per le quali confermo il mio impegno nell’approfondire ed affrontare le questioni emerse nelle sedi opportune.

Sono certo che anche grazie alla dedizione e allo spirito patriottico degli amici Antonio del Greco, candidato al consiglio comunale di Roma, e del segretario dell’ASGRI, nell’affrontare costantemente le.tematiche legate alla sicurezza, sarà possibile dare sempre centralità alle tematiche sollevate” lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia, Marco Silvestroni a margine della manifestazione di categoria svoltasi mercoledì 29 settembre a Montecitorio.