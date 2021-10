Ita, Silvestroni: Governo venga in Aula con idee chiare per garantire lavoro

“Il poliedrico ministro Orlando sembrerebbe non trovare soluzione migliore per migliaia di lavoratori che qualche anno di cassa integrazione. La mozione di Fratelli d’Italia che il governo ha maldestramente e strumentalmente spostato al 5 ottobre può garantire il lavoro e non i sussidi. Questa Repubblica si fonda ancora sul lavoro e non sul reddito di cittadinanza, carte verdi e cassa integrazione. Il Governo venga in Parlamento martedì con le idee chiare e sulla mozione di Fratelli d’Italia su Alitalia dia pareri che garantiscono il lavoro”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Marco Silvestroni e capogruppo FDI in Commissione Trasporti.