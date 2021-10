Abruzzo: Elezioni, un esercito di eletti per Fratelli d’Italia

“Ottimo è il risultato elettorale in tutta la provincia di Pescara : ogni scelta pianificata e concordata ha portato al successo nei Comuni di Penne , Collecorvino , Civitella Casanova e Manoppello ed il contributo dei tesserati in fratelli d’Italia è stato determinante per la vittoria finale , a conferma di una crescita inarrestabile del nostro partito. La pattuglia di Consiglieri legati a FdI, infatti, si infoltisce di almeno 12 elementi, le cui generalità verranno rese note a breve attraverso la presentazione ufficiale dei nuovi ingressi. Sicuramente da questa tornata elettorale il centro destra ne esce rinforzato e immediatamente ci metteremo all’opera per tenere salda la coalizione in vista dei prossimi appuntamenti elettorali previsti per il 2022 . Uniti si è vinto ovunque in provincia di Pescara anche in zone dove da decine di anni governava il centro sinistra , frutto del lavoro quotidiano e capillare che si sta svolgendo sul territorio, sempre a servizio della collettività” .

La nota congiunta del capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Guerino Testa e del coordinatore provinciale del partito, Stefano Cardelli.

“Un augurio di cuore a tutti i sindaci eletti in questa tornata amministrativa, donne e uomini baluardi della garanzia dei servizi ai cittadini e presidi di socialità, tanto più nelle nostre aree interne”.

Lo esprime Pierluigi Biondi a nome del coordinamento provinciale aquilano di Fratelli d’Italia.

“In particolare mi rallegro con quanti condividono o affiancano il nostro percorso politico, a partire dai riconfermati Luigina Antonacci a Castelvecchio Calvisio, Fabrizio Boccabella a Fossa, Antonio Silveri a Ofena e Fernando Gatta a Villalago – prosegue Biondi – fino a coloro che hanno saputo offrire una interessante e valida alternativa rispetto ai contendenti, come Noemi Silveri a Secinaro, Nicola De Simone a Scurcola Marsicana e Pierluigi Oddi a Civitella Roveto”.

“Senza contare tutti quelli che, tra i 29 centri chiamati al voto, hanno ottenuto un ampio consenso da parte dei propri cittadini e saranno componenti delle rispettive assise comunali tanto in maggioranza quanto in opposizione”.

“Segno tangibile che la concretezza e la serietà di Fratelli d’Italia vengono premiate e il partito continua nel suo percorso di radicamento e crescita”.

“In riferimento al risultato di Sulmona nei prossimi giorni effettueremo gli opportuni approfondimenti”.