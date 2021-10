“Stanno inventando di tutto per distrarre gli italiani mentre il governo pensa ad aumentare le tasse invece di affrontare le grandi criticità come il lavoro in questa Nazione. Fratelli d’Italia chiede di andare a votare nei ballottaggi per fermarli”.

Lo ha detto al Tg1 il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.