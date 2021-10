«Il governo continua a prendere in giro le discoteche, già sul lastrico dopo la chiusura nel corso della stagione estiva. Mi spiegate come possono rientrare dei costi queste imprese – e i loro lavoratori sopravvivere – con una capienza del 35%? Se l’intenzione è quella di riaprirle per tenerle vuote e farle fallire, ditelo subito».

Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.