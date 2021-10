Toscana: Fratelli d’Italia primo partito del centrodestra, premiata la coerenza

Siamo soddisfatti di questa tornata elettorale, Fratelli d’Italia è diventato il primo partito della coalizione di centrodestra in molte città della Toscana e d’Italia. La nostra coerenza è stata finalmente premiata.

Gli elettori di centrodestra, evidentemente, non hanno tutta questa simpatia per il governo Draghi, visto che premiano il partito che sta all’opposizione. Ciò implica anche una riflessione a livello nazionale.

In Toscana ringraziamo tutti i nostri militanti che si sono spesi in questa strana campagna elettorale. Plauso particolare ai Comuni maggiori in cui abbiamo vinto al primo turno ed al nostro coordinatore regionale campione di preferenze a Grosseto Fabrizio Rossi.

Anton Francesco Vivarelli Colonna ha lavorato bene in questi cinque anni a Grosseto anche grazie agli assessori di Fratelli d’Italia, e questo gli è stato riconosciuto nelle urne.

Silvia Chiassai è stata confermata primo cittadino di Montevarchi. La scommessa che avevamo fatto cinque anni fa, allargando il centrodestra anche alle esperienze civiche, si è confermata vincente anche questa volta.

Non dimentichiamoci del risultato di Abetone-Cutigliano. Qui il centrodestra ha stravinto nonostante la passerella di assessori regionali – compreso il Presidente Giani – arrivati per dare manforte al candidato della sinistra. Il collega del Consiglio regionale Diego Petrucci, da sindaco uscente, ha sostenuto Marcello Danti ed il suo buongoverno è stato premiato. In un’epoca in cui la politica è spesso personalizzazione, Petrucci ha dimostrato che se si governa bene poi i cittadini lo riconoscono”.

E’ quanto dichiarato da Francesco Torselli, capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale toscano, in merito ai risultati delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre.



“Abbiamo confermato le nostre amministrazioni dove governiamo bene. I cittadini hanno premiato l’impegno di Fratelli d’Italia nelle coalizioni, nell’ambito delle quali ci siamo messi a disposizione. A Montevarchi abbiamo dato un contributo in termini organizzativi e progettuali esprimendo una politica che riguardasse gli interessi dei cittadini. La nostra è stata una campagna seria e responsabile in coerenza con quello che la sindaca Silvia Chiassai Martini voleva rappresentare, ossia una città unita. Quello di Fratelli d’Italia è stato un atteggiamento sempre responsabile, che ci ha permesso di raggiungere un ragguardevole 9% con la perfomance del capolista Lorenzo Allegrucci. Grande soddisfazione per l’aver affiancato Silvia Chiassai, che ha ottenuto il miglior risultato tra i sindaci del Centrodestra a livello toscano ed italiano” dichiarano il coordinatore provinciale Fdi, Francesco Lucacci, ed il Consigliere regionale, Gabriele Veneri.

“A Sansepolcro risultato senza eguali a sostegno della candidata Laura Chieli. Siamo vincitori, il Centrodestra necessariamente dovrà unirsi al ballottaggio. Ad Anghiari soddisfazione per la riconferma del buon governo di Alessandro Polcri, a Civitella in Val di Chiana orgoglio per Luca Veneri risultato tra i primi eletti e campione di preferenze” commentano Lucacci e Veneri.