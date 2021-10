Delmastro: da Provenzano delirio patetico imitatore regime cinese

“Le parole di Provenzano sfiorano il ridicolo. Se non fossero vere le frasi che il vicesegretario Pd ha pubblicato sui social network, ci troveremmo di fronte ai deliri di un provetto dittatore nostalgico dei regimi sovietici più truculenti che cerca di sbaragliare i partiti avversari in modo drammatico. Chi decide se Fratelli d’Italia si posiziona all’interno dell’arco costituzionale non è certo questo patetico imitatore dell’attuale regime cinese, ma i milioni di italiani che votano Fdi nelle varie competizioni elettorali, democraticamente riconosciute: se ne faccia una ragione”.

Lo dichiara Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d’Italia.