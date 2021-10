Varchi: gravi parole Provenzano

“Le parole di Provenzano sono molto gravi oltre che totalmente infondate e svelano un antico vizio della sinistra: quando non riesce a battere l’avversario politico nelle urne elettorali cerca di farlo fuori in altro modo. Fratelli d’Italia ha manifestato sin da subito la propria solidarietà alla CGIL per l’attacco subito quindi le sue gravissime affermazioni sono del tutto fuori luogo. Gli unici che possono mettere FDI fuori dalle istituzioni sono gli italiani con il loro voto ma finché ci daranno fiducia dovrà rassegnarsi al normale dibattito democratico senza invocare fantasmi che esistono solo nella sua mente”.

Lo dichiara Carolina Varchi deputato di Fratelli d’Italia e responsabile FDI delle politiche per il Mezzogiorno.