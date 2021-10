Bignami: su Provenzano da Nazareno toppa peggiore del buco, si dimetta

“Il vicesegretario del Pd piuttosto che attaccare Fratelli d’Italia dovrebbe chiedere spiegazioni al ministro Lamorgese per quanto accaduto. Il Nazareno ha tentato di correre ai ripari per le inaccettabili dichiarazioni di Provenzano dicendo che auspica che tutte le forze democratiche e parlamentari, tra le quali ovviamente rientra FdI, siano compatte contro l’eversione. Un tentativo anche questo vano di mettere una toppa peggiore del buco causato da Provenzano, che ora farebbe bene a dimettersi. Per chi usa toni come i suoi davvero non c’è spazio nell’arco democratico”.

Così in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Galeazzo Bignami.