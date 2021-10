 Cirielli: “Follia le parole di Provenzano, Draghi e Letta le condividono?”

“Le parole del vicesegretario del Pd Peppe Provenzano sono davvero intollerabili: Letta e Draghi prendano subito le distanze”. Lo dichiara, in una nota, il deputato e Coordinatore della Direzione Nazionale di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli: “Capisco che il Pd abbia paura della crescita elettorale di FdI, ma voler togliere i diritti ad una forza di opposizione che, attualmente, rappresenta il primo partito italiano è pura follia ed un vulnus pericoloso per la nostra democrazia. Sostenere che Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia siano fuori dall’arco democratico – aggiunge Cirielli – significa non solo non avere rispetto della nostra leader e del nostro partito, ma anche voler privare milioni di italiani della loro rappresentanza politica nelle istituzioni democratiche. Da Letta e Draghi, dunque, ci aspettiamo una presa di posizione chiara, altrimenti dovremmo pensare che condividono le dichiarazioni sconcertanti di Provenzano” conclude Cirielli.

