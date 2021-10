Colombo, Mollicone: difendere Colombo, tutelare simbolo relazioni Usa-Italia

“Il governo italiano dia seguito alla mozione promossa unitariamente in Parlamento per la difesa di Colombo. Bisogna promuovere iniziative culturali e di scambio, per difendere e diffondere il messaggio di amicizia tra il popolo italiano e il popolo americano. Il Columbus Day ha profonde radici che vanno difese e valorizzate. Già ieri, presso in un contro con The Watcher Post presso gli Utopia Studios, abbiamo promosso, congiuntamente al collega Ungaro e la collega Nissoli, la necessità di un impegno condiviso per la difesa di Colombo come simbolo di relazione fra America e Italia, impegno che ha visto anche il supporto del ministro Mara Carfagna. Va difesa la memoria storica di Cristoforo Colombo, che negli anni è stata infangata in nome di una “cancel culture” che è un vero e proprio attacco alla cultura d’Occidente.”



Lo dichiara il componente dell’Unione Inter – Parlamentare Italia-USA, deputato Federico Mollicone.