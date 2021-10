Montaruli: Provenzano rassegni dimissioni

“Le parole del senatore Provenzano sono inaccettabili, con il vano tentativo di demonizzare Fratelli d’Italia, primo partito in molte città italiane e unico di opposizione. Non si trattano in questa manieri i propri avversari politici, delegittimando il loro lavoro solo per affossarli fuori dalle urne. Mi auguro che il Pd prenda le distanze da quanto detto dal proprio esponente e che Provenzano presenti al più presto le dimissioni, vista l’inqualificabile dichiarazione”.



Così in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli.