Ferro: Gad Lerner non nuovo a sparate ma con Meloni-Mussolini tocca il fondo

“Nonostante Gad Lerner non sia nuovo a clamorose sparate, va sottolineato che paragonando Giorgia Meloni a Mussolini ha davvero toccato il fondo. Le sue dichiarazioni sono inammissibili, ingiustificabili e alzano pericolosamente il livello dello scontro. Auspichiamo ma non crediamo che possano arrivare presto le sue scuse e quelle di Lilli Gruber che, ospitandolo nella sua trasmissione gli ha consentito tali farneticazioni senza interromperlo. Nel frattempo, tutte le forze politiche se non vogliono avallare la sua tesi, condannino fermamente le parole di Lerner”.



Lo dichiara Wanda Ferro, vicecapogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia.