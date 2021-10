Forza Nuova, Bignami: Lamorgese sapeva e ha taciuto

“E grave è che il ministro Lamorgese abbia affermato che il governo agirà non solo su quanto deciderà la magistratura ma anche su indicazione del Parlamento. Il ministro dell’Interno, infatti, dovrebbe sapere che lo scioglimento di organizzazioni a carattere eversivo spetta alla magistratura e al governo e non alle Camere. Inoltre, l’aver ammesso di sapere sin da prima dello svolgimento della manifestazione che a questa avrebbero preso parte persone e fronde violente dimostra che ha preferito tacere e non agire di conseguenza. Nella migliore delle ipotesi siamo di fronte all’incapacità di un ministro, nella peggiore nella sua volontà di strumentalizzare quegli incidenti. Fratelli d’Italia chiede le sue dimissioni immediate”.

Così in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Galeazzo Bignami.