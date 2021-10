Turismo, Lollobrigida-Caramanna: settore ancora in forte sofferenza, servono aiuti concreti

“A fronte dei dati positivi elencati dal governo, per il mondo del turismo il 2021 si chiuderà con forti perdite rispetto al 2019. Le cifre di Federalberghi raccontano di fatturati in calo di circa 10 miliardi di euro e dimostrano che il comparto è ancora in forte sofferenza, soprattutto per le attività delle città d’arte. Rispetto a due anni fa, all’appello manca più del 60% degli stranieri: la situazione rischia di aggravarsi e il turismo subirà inevitabilmente ripercussioni negative con la scomparsa di Alitalia, fondamentale per i flussi in entrata nella nostra Nazione. FDI ribadisce la necessità di aprire tutti i corridoi turistici e chiede al governo aiuti concreti per quelle imprese che cercano di ripartire dopo una lunga e grave crisi economica”.

Lo dichiarano il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, e il responsabile del dipartimento Turismo FDI, Gianluca Caramanna.