Aperto a Bucarest il circolo di Fratelli d’Italia

Buone nuove dalla Romania. Fratelli d’Italia ha appena aperto un suo nuovo circolo nella capitale, Bucarest. E’ presieduto da Lino Elicona, siracusano da sempre militante nelle fila della destra

politica: attorno al circolo si sono raccolti molti nostri connazionali, parte di una “colonia” che si sta facendo sempre più ampia e presente, imprenditorialmente e culturalmente, nella capitale romena. Grazie al loro impegno, di comune accordo con le altre componenti del centrodestra all’estero, è stata presentata la lista che concorrerà alle elezioni dei Comites previste per il prossimo 3 dicembre, sotto il logo di un’Italia contenuta in uno scudetto tricolore.



Per i Comites non concorrono i partiti ma, come è ovvio, anche queste elezioni hanno di fatto un sapore politico.E’ positivo segnalare che, rispetto alle scorse elezioni di cinque anni fa, si può fin d’ora rilevare un largo fiorire di liste di centrodestra. I militanti di Fratelli d’Italia nel mondo hanno creato, contribuito a creare o comunque partecipano, in ogni continente, a quelle liste che nascono dal “civismo tricolore”, alternative alla sinistra ed alle consorterie dei voltagabbana che, soprattutto all’estero, immeritatamente rappresentano le nostre comunità.

Roberto Menia

Responsabile del Dipartimento Italiani all’Estero di Fratelli d’Italia