Bologna, Bignami: deleghe Lepore inapproriate

“Probabilmente il sindaco Lepore vuole tenere per sé le deleghe centrali come sicurezza, sanità e cultura per avere occasione di studiare temi in cui ha già dimostrato la sua pericolosa incompetenza. Sulla sanità, tutti ricordiamo l’intervista in cui affermava che il virus era una percezione mediatica meno rilevare di una influenza. Sulla cultura rammentiamo la geniale idea di lanciare la card della cultura in piena pandemia favorendo code e assembramenti. Sulla sicurezza il suo negazionismo ammiccante verso centri sociali ed estrema sinistra ha raggiunto livelli inquietanti. Sarebbe anche lodevole che Lepore volesse studiare e imparare. Ma ora che è Sindaco sarebbe bene evitasse esperimenti sulla pelle della città e almeno si avvalesse di persone competenti e capaci”.

Lo dichiara Galeazzo Bignami, deputato di Fratelli d’Italia.