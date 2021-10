Difesa, Deidda-Prisco: sosteniamo lo stabilimento militare di Baiano e stabilizziamo i dipendenti precari

“Stabilizzare i dipendenti precari o assunti tramite servizi interinali e sostenere le produzioni dello Stabilimento militare di Baiano – in primis dei giubbotti antiproiettile – sono le richieste contenute nella nostra interrogazione presentata insieme al collega, il Sen. Franco Zaffini, all’indomani della visita Istituzionale nella struttura che dipende dall’Agenzia Industrie della Difesa”, dichiarano Emanuele Prisco e Salvatore Deidda, rispettivamente Capogruppo di FdI in Affari Costituzionali e Commissione Difesa;



“La richiesta di attenzione sulle maestranze è stata ribadita al Ministro della Difesa – prosegue Deidda – durante l’audizione sul Documento Programmatico Pluriennale della Difesa. Ora, aspettiamo i fatti”;



“L’esperienza accumulata negli anni e la qualità certificata dei prodotti offerti ha portato lo Stabilimento a stringere collaborazioni con importanti partner commerciali del settore. Appare evidente – concludono gli esponenti di FdI – che la delicatezza della mansione vada accompagnata con la serenità e la certezza contrattuale, davanti, per altro, al segno positivo dell’andamento commerciale. Sarebbe auspicabile, infine, un ricambio generazionale programmato nel medio-lungo periodo in modo che non si disperda una conoscenza tecnica ad oggi giudicata eccellente”.

