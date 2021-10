“Arrivare a solo 24 ore da una protesta significa non aver voluto risolvere il problema. Il governo deve trovare una mediazione importante perché i portuali di Trieste non sono no vax ma sono anti green pass. Anche questa vicenda dovrebbe far comprendere quanto sia importante almeno una data per dismettere questo strumento: serve una mediazione politica tra governo, lavoratori e parti sociali”.

