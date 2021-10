Ue, Fitto: inaccettabile che gruppi di sinistra tentino di portare a livello Europeo vergognosa campagna di odio per delegittimare primo partito d’Italia

“Si è conclusa da poco a Bruxelles la Conferenza dei Presidenti dei gruppi politici che ha deciso l’ordine del giorno della Plenaria della settimana prossima a Strasburgo.

I gruppi di sinistra hanno preteso e ottenuto l’inserimento in agenda di un surreale dibattito sull’estremismo di destra in Europa, alla luce dei recenti fatti di Roma.

Giorgia Meloni ha ribadito in più occasioni la condanna di ogni violenza e la distanza siderale che ci separa da formazioni come Forza Nuova; la ribadiremo in aula anche mercoledì prossimo. Ciò che non è accettabile è che le sinistre tentino di portare a livello europeo la vergognosa campagna di odio e di disinformazione che stanno conducendo a livello nazionale, tentando di delegittimare il primo partito d’Italia e la principale forza d’opposizione associandolo a violenze e disordini che invece il loro Ministro dell’Interno avrebbe potuto e dovuto evitare. Si, perché se c’è almeno un aspetto positivo in questa scriteriata iniziativa è che anche in Europa si potranno evidenziare le gravissime responsabilità della Lamorgese. Rimane poi l’amarezza per l’ennesimo episodio di utilizzo strumentale delle istituzioni europee”.

Così il co presidente del gruppo Ecr- FdI al Parlamento europeo, Raffaele Fitto.