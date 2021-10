Forza Nuova, Prisco: chiederemo conto a Lamorgese del documento della Digos

“Fratelli d’Italia chiederà conto in Parlamento al ministro Lamorgese dell’annotazione della Digos, pubblicata oggi da alcuni quotidiani, che conferma la trattativa del Viminale con gli esponenti di Forza Nuova. Dopo aver ammesso in Aula che Castellino non era stato volutamente arrestato prima dei disordini, oggi arriva l’ennesima conferma che il responsabile dell’Interno ha grandi responsabilità su quanto successo sabato a Roma e riteniamo che per lei non ci sia altra soluzione se non quella delle immediate dimissioni”.

Lo dichiara Emanuele Prisco, deputato di Fratelli d’Italia.