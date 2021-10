Green Pass, Lollobrigida: Lamorgese ha mentito e trattato con criminali. Anche Landini chieda dimissioni Ministro

“Il Governo ha trattato con Forza Nuova e ha fatto scortare alla sede della Cgil i suoi esponenti, agevolando così l’assalto. Quello che Fratelli d’Italia aveva denunciato con forza nei giorni scorsi, oggi è notizia pubblicata da diversi quotidiani. Articoli che confermano come il ministro Lamorgese abbia permesso la trattativa con FN e il suo leader Castellino, al quale bisognava impedire l’accesso in piazza. Inoltre la Questura afferma che avrebbe accompagnato alcuni dei manifestanti ad un colloquio con un rappresentante della CGIL. Fratelli d’Italia chiede di sapere se il sindacato fosse stato avvisato. Ci chiediamo come il Viminale abbia potuto credere che Castellino, dopo aver annunciato l’assalto, volesse fare due pacifiche chiacchiere con esponenti della Confederazione generale del lavoro. A questo punto possiamo pensare che Lamorgese, raccontando che sarebbe stato pericoloso arrestare i più facinorosi, abbia mentito perché ha preferito trattare di nascosto con loro. Evidente la complicità tra alcune formazioni e parte delle forze gestite dal Viminale, vista la fiducia riposta in una trattativa con un delinquente abituale. Il segretario della Cgil Landini, a cui è andata la nostra solidarietà, verifichi e smentisca che il sindacato sia stato avvisato della trattativa, rendendosi disponibile a un colloquio con questi criminali. Chieda insieme a noi le dimissioni del ministro Lamorgese, che ha consentito ed agevolato i fatti accaduti. Il Governo e alcune forze di maggioranza hanno usato criminali per indebolire l’opposizione, come è accaduto con il delitto Matteotti nel 1924 e negli anni Settanta con la strategia della tensione. Tutto questo è vergognoso. Ogni circo, anche quello mediatico, ha i suoi pagliacci. Vediamo in questa vicenda quanti ne scopriremo!”

Lo scrive su facebook il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.