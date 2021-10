Roma 2021, Rampelli: minacce a Michetti frutto di campagna di odio aizzata dai media

“La campagna di odio orchestrata ai danni del candidato sindaco di centrodestra, Enrico Michetti, ha mandanti politici chiarissimi, che hanno prestato la mano a inchieste giornalistiche vergognose, inseguimenti, vere e proprie battute di caccia, appostamenti. Atteggiamenti da Santa Inquisizione per mandare al rogo l’eretico Michetti che nulla hanno a che spartire con una civile dialettica democratica né con un giornalismo di vera inchiesta. Di questa pessima atmosfera alimentata ad arte dal Pd e di cui è costretta a pagare le conseguenze l’Italia, riparleremo dopo il ballottaggio. Ma l’impressione prevalente è che la solita litania che va in onda da decenni alla vigilia di ogni voto stavolta venga rispedita al mittente dalla gente comune, non disponibile a essere condizionata da spudorate campagne di criminalizzazione. Ora più che mai il nostro candidato Michetti raccolga il mio fraterno e solidale abbraccio”.

E’ quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’italia.