Amministrative, La Russa: come nel 94′ serve centrodestra forte e coeso per vittoria

“Il centrodestra ha mantenuto Trieste, unico capoluogo di regione in cui era uscente, ma non ha strappato altri sindaci agli avversari. La sinistra, che ha impedito una serena campagna elettorale, grida alla vittoria che, pur nella pochezza della affluenza al voto che ha condizionato il risultato, effettivamente c’è stata. Ma nel 1994 la sinistra perse rovinosamente le elezioni politiche dopo aver stravinto pochi mesi prima le elezioni amministrative. Era stata una vittoria di Pirro. Ecco, in questi giorni forse Pirro è di nuovo alle volte di Roma.

Dipende solo da noi e dalla nostra capacità di tenere forte e coeso il centrodestra”.

Lo dichiara Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato e senatore di Fratelli d’Italia.