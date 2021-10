Arcuri, Delmastro: finalmente emerge punta iceberg

“La prima interrogazione sulle opacità dei rapporti contrattuali di Arcuri è stata del sottoscritto ed ho piacere che, finalmente, emerga la punta dell’iceberg di un sistema collaudato che faceva affari mentre gli italiani morivano. La mia proposta di commissione di inchiesta sull’utilizzo dei fondi per contrastare la pandemia giace impolverata per la ignobile e miserabile copertura politica di cui ha goduto Arcuri sino ad oggi. Oggi che tutti si stracciano le vesti mi aspetto che la proposta per commissione di inchiesta venga immediatamente calendarizzata per indagare tutte le opacità, anche prive di eventuale rilevanza penale, che hanno consentito a taluni di lucrare mentre gli italiani morivano. Mi rivolgo in particolare ai campioni di “onestà, onestà, onestà” per chiedere una rapida calendarizzazione: non basta stracciarsi le vesti come farisei, bisogna agire in fretta, senza pietà, senza guardare in faccia a nessuno, senza zone d’ombra di omertà”.

DELMASTRO inchiesta arcuri