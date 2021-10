Decreto imprese, De Toma: Governo sordo a richieste aiuto

“Da sempre Fratelli d’Italia si batte affinché le imprese italiane non muoiano. In questi anni si sono stratificati provvedimenti che hanno creato un complesso quadro normativo che non è stato determinante nella risoluzione delle gravi crisi aziendali. Il governo non sia sordo alle richieste di aiuto delle imprese che costituiscono una fetta importante del nostro Pil e sono il nostro vanto nel mondo intero. Occorre intervenire tempestivamente con provvedimenti concreti, mettendo fine alle delocalizzazioni che regalano il nostro know how e la nostra produzione agli Stati esteri e portano ai licenziamenti selvaggi”.



Così Massimiliano De Toma, deputato di Fratelli d’Italia.