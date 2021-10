Ergastolo ostativo, Varchi: bene contributo Fondazione Falcone

“Oggi abbiamo ricevuto il pregnante contributo della Fondazione Falcone al dibattito in corso in Commissione giustizia sulla riforma dell’ergastolo ostativo. Come è noto FDI ha una propria proposta di legge che consideriamo completa ma ritengo quantomai opportuno approfondire il dibattito in virtù del patrimonio di esperienza e conoscenza degli strumenti di lotta alla mafia che la Fondazione Falcone mette in campo e offre al dibattito con la proposta diffusa oggi. Necessario che tutti i gruppi parlamentari mettano da parte le divisioni perché sulla lotta alla mafia non vi sia divisione, nella consapevolezza che l’ergastolo ostativo è stato e continua ad essere uno dei principali strumenti di contrasto alla criminalità organizzata”.



Lo dichiara Carolina Varchi, deputato palermitano di Fratelli d’Italia e capogruppo in Commissione giustizia.