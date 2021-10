Whirlpool-Elica, Rizzetto: garantire continuità occupazionale

“Pieno sostegno ai centinaia di lavoratori di Whirlpool ed Elica che oggi sono scesi a manifestare per reclamare diritti e tutele in occasione della discussione delle loro vertenze al Mise. Queste persone sono stanche di ascoltare gli impegni del governo e restando di fatto in mancanza di concrete soluzioni. Da ben tre anni i lavoratori Whirlpool vivono una situazione di angoscia e incertezza a causa di un’azienda che gli ha voltato le spalle e di esecutivi che si sono succeduti portando avanti deboli ed infruttuose iniziative. Solo pochi mesi fa il governo Draghi prometteva soluzioni industriali per assicurare la continuità occupazionale per i 340 dipendenti di Whirlpool. Ma di fatto Mise e Ministero del lavoro continuano ad avere sul tavolo queste vertenze che restano ingessate senza alcuna svolta positiva per i lavoratori”.

E’ quanto dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Walter Rizzetto, capogruppo della commissione lavoro alla Camera.