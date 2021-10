Covid, Fitto: bene appello Meloni,  si’ a commissione d’inchiesta

“Bene l’appello lanciato oggi dal presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni a tutte le forze politiche, per approvare la proposta di legge che FdI ha depositato lo scorso febbraio in Parlamento, per l’istituzione di una commissione di inchiesta sulla gestione commissariale all’epoca del Covid. Sono troppi ormai gli scandali, come l’indagine che vede coinvolto l’ex commissario Arcuri e troppe le notizie sugli sprechi sui quali occorre fare chiarezza. Mi auguro che su questo appello ci sia una convergenza di tutti i partiti”.

Così in una nota il copresidente del gruppo Ecr- FdI al Parlamento europeo, Raffaele Fitto.