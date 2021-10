Covid, Lollobrigida: commissione inchiesta su gestione commissariale, chiediamo trasparenza

“Fratelli d’Italia chiede trasparenza sulla gestione commissariale durante la pandemia e bene ha fatto il presidente Giorgia Meloni a rilanciare, oggi, l’appello a tutti i partiti affinché approvino la nostra proposta di legge, che giace in Parlamento da febbraio scorso, per l’istituzione di una commissione di inchiesta. Gli italiani hanno il diritto di sapere come sono stati usati i loro soldi e questo compito spetta ai parlamentari. Quando vengono stanziati 19 miliardi e solo 1,4 di questi spesi dopo un bando di gara, non ci si può girare dall’altra parte. Con queste risorse, ad esempio, sono stati acquistati i banchi a rotelle che dovranno essere ritirati perché non in regola con le norme anti-incendio oppure gli 800milioni di mascherine non regolari e al centro di una inchiesta della magistratura”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.