Copasir, Urso: Audito il presidente della Consob Savona. Faro su sistema bancario e assicurativo

“Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica ha audito oggi il presidente della Consob, professor Paolo Savona. Nel corso dell’audizione durata oltre un’ora si è in primo luogo posta l’attenzione sull’assetto del sistema Bancario italiano, anche in riferimento alla presenza di partecipazioni di capitali stranieri, e sulla efficacia dei meccanismi di monitoraggio e vigilanza rafforzati anche in seguito all’impulso prodotto dalla Relazione al Parlamento resa dal Copasir a conclusione della indagine conoscitiva sulla tutela degli asset strategici nazionali nei settori bancario e assicurativo, approvata nel novembre 2020. Ciò alla luce pure dei processi in corso volti anche ad un’ulteriore crescita dimensionale in una realtà che ha attraversato già processi di aggregazione e fusioni, con livelli significativi di capitalizzazione”.

Lo dichiara il senatore Adolfo Urso, presidente del Copasir.

“Si è poi passati all’esame del rapporto tra Mediobanca e Generali con riferimento alla ipotesi che si possano configurare le condizioni per un ingresso di capitali stranieri in realtà che costituiscono importanti asset strategici per il nostro Paese. A tal proposito si è anche esaminata l’opportunità di un aggiornamento della disciplina legislativa che regola la materia, con elementi che il Copasir approfondirà in successive riunioni. Infine, ci si è soffermati sull’esame dell’acquisizione di Borsa Italiana da parte di Euronext e dell’avanzamento del relativo Piano di integrazione e sviluppo la cui attuazione è elemento fondamentale per garantire autonomia ed efficienza al sistema. Il Comitato continuerà a seguire l’evolversi del processo di integrazione e delle sue ricadute sul sistema finanziario del Paese” conclude il presidente Urso.