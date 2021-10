Covid: Governo fa confusione tra vaccino e Green Pass

“Il governo continua a fare confusione tra vaccino e green pass. Ad oggi non essendo presente l’obbligo vaccinale ci sono tre milioni di cittadini non vaccinati che per accedere al posto di lavoro devono avere il certificato verde. Fratelli d’Italia vuole difendere il loro diritto al lavoro. Negli altri Paesi Ue non esistono misure del genere. Anche i lavoratori italiani vanno tutelati e FDI continua a chiedere di rendere i tamponi gratuiti e di estendere la validità del green pass a 72 ore”.



Così i deputati di Fratelli d’Italia, Marcello Gemmato e Massimiliano De Toma intervenendo in Aula alla Camera durante il Question Time al ministro della Salute Roberto Speranza.