ITA, Silvestroni: penale per dipendenti che non vogliono lavorare è follia

Ministero Economia intervenga per difenderli

“Non si ferma la follia che da troppo tempo investe i dipendenti ex Alitalia. Oggi, infatti, emerge un’altra beffa per i 420 piloti e 775 assistenti di volo costretti a transitare in ITA per poter lavorare. Secondo indiscrezioni di stampa a tutti loro verrebbe chiesto di pagare una penale per il mancato preavviso di licenziamento. Se questa notizia venisse confermata, ci sarebbero decine di migliaia di euro che Alitalia chiede ai sui ex piloti e assistenti di volo. Il ministro dell’Economia che detiene il 100% di ITA prenda in mano la situazione e intervenga subito a tutela dei lavoratori e di migliaia di famiglie che, oltre al danno dei nuovi contratti al ribasso, rischiano anche la beffa”.