Toscana: Fi-Pi-Li strada colabrodo, da un anno attendiamo la società di Giani

Regione e Città Metropolitana non fanno in tempo a mettere una toppa, che spunta fuori un altro buco. La Fi-Pi-Li è ormai l’emblema del fallimento dei governi di sinistra in Toscana.

Oggi si è verificato un altro avvallamento sempre tra Lastra a Signa e Ginestra Fiorentina e sempre in direzione di Firenze. Appena due settimane fa erano tornate ad essere usufruibili le quattro corsie del tratto della superstrada. Da tempo è finita la pazienza di residenti e degli autotrasportatori costretti ad utilizzare la Fi-Pi-Li. Non è accettabile che nel 2021 una Regione importante come la Toscana abbia infrastrutture così inadeguate.

Torniamo a chiedere al governatore Giani che fine abbia fatto il progetto di costituire una società che si occupi delle strade regionali. Finora si è giustificato dicendo che serve tempo per le revoche e le nuove assegnazioni. Ma in campagna elettorale, quando prometteva di realizzare la nuova società di gestione della Fi-Pi-Li entro dicembre 2020, non sapeva che esistevano contratti in essere e che non potevano essere revocati nel giro di qualche mese?

La misura è colma. Il Governatore faccia più fatti e meno promesse”.

Lo dichiara Francesco Torselli, capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale toscano.