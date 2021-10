Ue, Procaccini: questo dibattito sporca immagine dell’Italia all’estero

“Il Partito Democratico ha ottenuto giovedì scorso che si tenesse questo dibattito, pensando forse di mettere in imbarazzo il centrodestra italiano a pochi giorni dalle elezioni amministrative. Questo dibattito è una vergogna: perché sporca vigliaccamente l’immagine dell’Italia all’estero. E perché muove da un fatto inesistente: non esiste alcuna escalation dell’estremismo di destra in Europa, tantomeno a Roma. C’è stato un solo deprecabile episodio: causato da pochi criminali, già noti alle forze dell’ordine, a margine di manifestazione pacifica di protesta contro l’obbligo del Green pass per poter lavorare. Viceversa, il rapporto 2021 di Europol sull’estremismo religioso e politico documenta come in Italia il pericolo giunga solo ed esclusivamente dall’estrema sinistra e dal fanatismo islamico. Nelle stesse ore in cui il PD otteneva la celebrazione questo dibattito, l’Europa veniva bagnata dal sangue di David Amess, deputato conservatore britannico accoltellato a morte da un jihadista dentro una chiesa. Mentre 5 passanti in Danimarca, quasi tutte donne, venivano uccise a caso da un jihadista con arco e frecce. Ma immagino che di questo qui dentro non parleremo mai”.

Così l’eurodeputato di Fratelli d’Italia- Ecr, Nicola Procaccini, intervenendo in Plenaria a Strasburgo sull’aumento dell’estremismo di destra e del razzismo in Europa (alla luce dei recenti eventi di Roma).