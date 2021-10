FN, Bignami: sinistra faccia i conti con sue anime più estremiste

“Il mancato voto alla mozione del centrodestra per condannare ogni tipo di violenza conferma il fatto che per il Pd, i 5 Stelle e la sinistra non tutte le violenze sono uguali. Ce ne sono alcune che preferiscono ignorare e addirittura proteggere. Hanno infatti deciso di non votare la nostra mozione nella quale si condanna qualsiasi crimine commesso da ogni formazione estremista in nome dell’antisionismo militante e dell’antisemitismo. Prima di accusare gli altri e in particolare Fratelli d’Italia di fantomatiche connivenze con esponenti violenti, la sinistra deve fare i conti con se stessa e con le anime più estremiste al suo interno”.

Così in una nota Galeazzo Bignami, deputato di Fratelli d’Italia.