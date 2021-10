“Dopo aver ascoltato il Presidente Draghi sullo stop a Quota 100 mi chiedo se per lui possa essere considerata ‘normalità’ il ritorno alla Legge Fornero, cosa che normale non è. Fratelli d’Italia sta discutendo in Commissione e lo fará in seno alla legge di Stabilità, una virtuosa forma di flessibilità in uscita oltre che a sostenere Quota 41”.



Così in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Walter Rizzetto, capogruppo FdI in commissione Lavoro