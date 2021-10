Rifiuti, La Pietra: il Pd rifiuta discussione sui ‘gessi rossi’

“Riguardo la discussione sulla relazione finale della commissione parlamentare d’inchiesta sui ‘gessi rossi’ abbiamo sollevato la questione da subito trovando però un muro da parte del PD in Senato che non ha voluto portarla in Aula”. Così in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Patrizio La Pietra. “Anche durante la capigruppo di martedì scorso ho ripresentato la richiesta di discussione alla presidente Casellati, scatenando una scomposta reazione da parte della senatrice Malpezzi, la quale sosteneva che non era necessario portare la relazione in Aula. E’ chiaro che il PD stia evitando in tutti i modi la questione per non affrontare l’imbarazzo che avrebbe generato l’esamina della gestione dei rifiuti da parte del governo PD della regione Toscana” e prosegue “alla luce dell’ inchiesta della DDA di Firenze e degli avvisi di garanzia ricevuti però, cosa dice il PD Toscano, l’ARPAT Toscana e il gruppo PD in Senato? Perchè a parlare di antifascismo e portare mozioni in Aula sono sempre pronti, vedremo se mostreranno lo stesso zelo nel discutere e riconoscere i loro errori” conclude La Pietra.

