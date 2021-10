«C’è chi fa politica contro, e chi fa politica per. Letta è disposto ad allearsi con chiunque solo per impedire a noi di vincere le elezioni, noi siamo disposti ad allearci solo con chi condivide la nostra visione del mondo, perché al governo vogliamo andarci solo per difendere l’Italia e gli italiani».

Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, replicando alle parole del segretario Pd Letta nel corso della trasmissione “Che tempo che fa” su Rai 3.