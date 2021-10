Roma, Meloni: Gualtieri vuole fare Sindaco del PD o di tutti i romani? Esclusione Presidente Municipio Centrodestra da incontro su rifiuti e pulizia è sgarbo

“Dalla stampa apprendiamo che il neo sindaco di Roma Gualtieri avrebbe convocato in Campidoglio i Presidenti dei Municipi per parlare di emergenza rifiuti e pulizia della città. Invitati i 14 Presidenti di centrosinistra, escluso l’unico di centrodestra: Nicola Franco, che guida il Municipio VI e rappresenta un territorio dove vivono oltre 250 mila cittadini, che ospita l’impianto di Rocca Cencia e soffre la piaga delle discariche abusive. Se confermato, saremmo di fronte ad uno sgarbo istituzionale gravissimo che non fa ben sperare sul lavoro della nuova Amministrazione capitolina: Gualtieri vuole fare il sindaco del PD o di tutti i romani?”.

Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.