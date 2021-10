MPS, Meloni: Draghi, Franco e Letta non hanno nulla da dire? Su dossier pesantissime responsabilità PD e Governo

«Pesantissime le responsabilità del Pd, della sinistra e del Governo Draghi sul dossier Mps. Da tempo Fratelli d’Italia denuncia i costi insostenibili del salvataggio per i contribuenti e la necessità di rinegoziare più tempo con l’Unione Europea per arrivare ad una soluzione sostenibile. Purtroppo, non ci hanno ascoltato e il fallimento annunciato del negoziato Mef-Unicredit rischia di far saltare la banca più antica del mondo, con lo spettro di migliaia di licenziamenti. C’è qualcuno che spiegherà tutto questo? Draghi, Franco e Letta non hanno nulla da dire? FdI chiede risposte chiare».

Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.