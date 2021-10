Operazione Scarface, Calandrini: complimenti a Forze dell’Ordine e Magistratura, ora tenere alta la guardia

Complimenti a Forze dell’Ordine e Magistratura per la brillante operazione “Scarface” che ha inferto un altro duro colpo ai clan criminali che da anni tentano di soffocare Latina.

Gli arresti di oggi dimostrano che nonostante le incarcerazioni, i processi e le condanne, le famiglie criminali continuano ad imperversare in città applicando il metodo mafioso che le ha rese celebri.

È chiaro che bisogna continuare a tenere alta la guardia per liberare definitivamente Latina da questa cappa criminale.



Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Nicola Calandrini

