San Siro, La Russa: bene Pellegrini su convivenza con nuovo stadio

“Sono lieto che anche l’ex presidente Ernesto Pellegrini abbia ribadito oggi su un importante quotidiano il suo convincimento che lo stadio San Siro possa convivere con il nuovo stadio. Come abbiamo più volte dimostrato, la permanenza di San Siro non costituirebbe un aggravio economico bensì un vantaggio sia per il Comune che per le società calcistiche che potrebbero disputare nello stadio più famoso d’Italia le partite più importanti mentre il Comune potrebbe utilizzarlo per altri eventi. Non c’è bisogno di sottolineare infine, il danno ambientale oltre che quello economico che deriverebbe dall’abbattimento dello stadio”.

Così Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato e senatore di Fratelli d’Italia.