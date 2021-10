“Il gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera esprime la propria completa vicinanza e solidarietà alle popolazioni coinvolte dal maltempo che nelle scorse ore ha colpito il Sud Italia e in particolar modo la Sicilia e la città di Catania. Un ringraziamento a tutti i soccorritori che stanno operando per mettere in sicurezza i cittadini e le aree devastate dall’alluvione”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.