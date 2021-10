DL Infrastrutture, Rotelli: Pd detta le fila governo e maggioranza

“Fratelli d’Italia vuole dare un segnale alla maggioranza e al governo che non c’è da parte nostra nessun ostruzionismo a questo decreto, ma se il governo dovesse decidere di porre la fiducia molte questioni resterebbero irrisolte. Tra tutte, l’emendamento last minute su Anas, presentato da un governo che vuole decidere il futuro di un Paese in poche ore, come un fulmine a ciel sereno. Inoltre, in commissione Trasporti è stato approvato un emendamento su Roma Capitale, che a pochi giorni dall’elezione del nuovo sindaco, fa capire che il Pd detta le fila di questo governo e di questa maggioranza”.

Così il deputato di Fratelli d’Italia in Aula alla Camera sul Dl Infrastrutture.