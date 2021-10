Pensioni, Rizzetto: occorre riforma complessiva e risposta a esodati

“Quota 41, flessibilità in uscita comprese la proroga Opzione Donna e l’ampliamento delle categorie per Ape Sociale anche comprendendo il lavoro autonomo e una sorta di fondo di Garanzia per coloro che, oggi giovani, non versano in modo continuativo i contributi previdenziali. Sono questi i tre pilastri su cui si baserà l’azione di Fratelli d’Italia nella Legge di Stabilità. Quella che proponiamo è una riforma complessiva e non una rincorsa a pochi mesi dalla reintroduzione del sistema Fornero, i cui tragici effetti si riversano ancora sugli esodati residui e a cui il governo deve dare risposta dopo la lotteria delle Salvaguardie”.



Lo dichiara Walter Rizzetto, deputato e capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Lavoro.