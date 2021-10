Scuola: bene appello scuole paritarie per fondi studenti diversamente abili

“Fratelli d’Italia condivide l’appello che i genitori e le associazioni delle scuole paritarie ad ispirazione cattolica hanno fatto in queste ore al Presidente Draghi e a tutti i ministri affinché, in vista dell’approvazione del decreto Bilancio, vengano stabilizzati 70 milioni di euro destinati all’inclusione dei bambini e ragazzi diversamente abili. Questo in modo da consentire alle scuole paritarie di poter finalmente pianificare con maggior tranquillità e nella consapevolezza di risorse certe, il reclutamento e la formazione dei docenti. Le scuole paritarie sono sempre penalizzate e rischiano così di pagare un prezzo altissimo. Troppe volte si dimentica che queste scuole garantiscono un servizio pubblico senza il quale 400mila bambini non avrebbero accesso al primo grado di istruzione ed educazione”.



Lo dichiarano i deputati di Fratelli d’Italia, Paola Frassinetti ed Ella Bucalo, rispettivamente responsabile istruzione e vicepresidente della commissione Cultura della Camera e responsabile scuola.