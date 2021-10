Venezuela, Delmastro: Di Maio passa da parziale incapacità di intendere e volere a totale vizio di mente

“Il ministro Di Maio avrebbe dovuto spiegare, per dissipare ogni dubbio in ordine alla gravissima accusa di finanziamento di 3,5 milioni di euro del M5Stelle da parte del dittatore comunista venezuelano, perché il M5S ha depositato una risoluzione in cui la sanguinaria dittatura venezuelana veniva indicata come modello da seguire, perché a tutte le risoluzioni presentate da Fratelli d’Italia per condannare il regime di Maduro, ha sempre dato parere contrario della Farnesina, perché l’Italia è l’unica Nazione occidentale che non ha mai riconosciuto Guaidò. Ho sempre riconosciuto al ministro degli Esteri, per le posizioni sulla Cina, la buonafede, invocando una parziale incapacità di intendere e di volere. Oggi però la spiegazione alternativa alla dazione di denaro per giustificare la posizione del M5Stelle sul Venezuela è il vizio totale di mente”.

Così il deputato di Fratelli d’Italia Andrea Delmastro nel corso del Question Time al ministro degli Esteri Luigi Di Maio.