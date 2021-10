Cannabis, Ferro: Sinistra gioca partita sporca

Bene Giorgia Meloni su comitato per il No

“E’ sbagliato e pericoloso far passare il messaggio che l’uso ricreativo della cannabis sia innocuo. L’assunzione di cannabinoidi – soprattutto in età evolutiva – colpisce la memoria e la percezione, oltre a incentivare una serie di disturbi. Fratelli d’Italia da sempre indirizza la sua azione politica in difesa della vita e della salute e per questo motivo denuncia con forza la partita sporca che la sinistra sta giocando sulla pelle dei più giovani e si batterà contro la legalizzazione della cannabis. In questo senso, bene ha fatto Giorgia Meloni ad annunciare la disponibilità di organizzare un comitato per il NO al referendum”.

Lo dichiara Wanda Ferro, vicecapogruppo alla Camera di di Fratelli d’Italia.